Covid-19 : un trafic de faux certificats de vaccination démantelé à Grenoble

Une bénévole d'un centre de vaccination de Grenoble, en Isère, a été placée en garde à vue mercredi 21 juillet, soupçonnée d'être à la tête d'un trafic de faux certificats de vaccination contre le Covid-19, a appris franceinfo vendredi 23 juillet. Elle doit comparaître ce vendredi soir devant un juge, en vue d'une mise en examen, à l'issue de 48 heures de garde à vue pendant lesquelles elle n'a pas dit un mot, faisant valoir son droit au silence.

Jusqu'à 250 euros par attestation

La jeune femme, âgée de 30 ans et inconnue des services de police, a été prise en flagrant délit et interpellée ce mercredi après-midi au centre de vaccination Alpexpo de Grenoble. Les policiers avaient entendu parler de "dysfonctionnements" et sont donc venus vérifier. Chargée de valider les attestations des personnes tout juste vaccinées, elle tamponnait également de fausses attestations.

Selon une source proche du dossier, la jeune femme se présente comme la directrice de campagne du parti Les Républicains à Grenoble, Alexandra Gendron. Les premières investigations révèlent qu'elle demandait 250 euros par attestation, lorsqu'il s'agissait de ses propres "clients", et 100 euros, lorsqu'elle passait par un intermédiaire, avec qui elle partageait la somme. Et chez elle, les enquêteurs ont retrouvé 750 euros.