Covid-19 : pour quelles raisons certains sont-ils opposés au vaccin ?

Plus de 100 000 personnes ont défilé, samedi 8 janvier, afin de protester contre le pass vaccinal. Quels sont leurs arguments ? "C'est notre vie, elle nous appartient", estime une manifestante, tandis qu'une autre revendique son droit à "la liberté de circulation". "On n'est pas contre les vaccins, on est pour le droit de choisir", abonde un homme.



Les sceptiques face au vaccin

D'autres, en revanche, sont sceptiques face au vaccin. "Je n'ai pas l'intention de me vacciner tant que je n'aurai pas de garantie sur la finalité de ce vaccin", confie une manifestante. D'autres, souvent vaccinés, semblent animés d'une défiance plus large. "Bien qu'on soit vaccinés, la façon dont la pandémie est gérée, ça m'emm**de aussi", estime un homme. Bien qu'ils aient de profils différents, les manifestants ont souvent pour point commun le sentiment de ne pas être pris en considération par les politiques.