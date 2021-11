Covid-19 : Olivier Véran annonce le retour du test obligatoire pour voyager en outre-mer

Le ministre de la Santé a expliqué que les personnes non vaccinées devront ainsi "présenter un test négatif de moins de 24 heures".

Une nouvelle restriction sanitaire. Le gouvernement va "restaurer une obligation de test" pour les voyages vers les départements et territoires d'outre-mer et "renforcer", a annoncé jeudi 25 novembre le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous allons modifier les règles pour partir en territoires ultramarins, parce que nous restaurons une obligation de test", a déclaré Olivier Véran sur TF1.

Les personnes non vaccinées devront ainsi "présenter un test négatif de moins de 24 heures", tandis que les vaccinés devront attester d'un "test antigénique de moins de 48 heures, ou un PCR de moins de 72 heures", a-t-il précisé.

Les contrôles aux frontières seront "renforcés"

Les "mesures de contrôle sanitaire aux frontières" vont par ailleurs être "renforcées", en particulier pour "les personnes non vaccinées qui souhaiteraient venir en France", mais aussi pour celles "qui reviennent de pays [classés] 'orange' ou 'rouge', c'est-à-dire où le virus circule beaucoup", mais aussi "où il y aurait des soupçons de variants", a-t-il ajouté. Ces restrictions seront détaillées par décret "dans les 24 à 48 heures".

Interrogé sur la décision du Maroc de suspendre les vols à destination et en provenance de l'Hexagone, le ministre de la Santé a expliqué que l'exécutif en "pren[ait] acte" et assuré qu'il fera "le maximum pour nos ressortissant qui sont restés [dans le pays] et qui s'interrogent".