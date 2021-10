Covid-19 : les tests de dépistage ne seront plus systématiquement remboursés

P-Y. Salique, K. Lempereur, M. Renier, C. Beauvalet

Le remboursement systématique des tests de dépistage du Covid-19 prendra fin vendredi 15 octobre. Les personnes non vaccinées devront payer les tests dits de confort.

Les tests de dépistage du Covid-19 ne seront plus systématiquement remboursés à partir du vendredi 15 octobre. Ainsi, un test PCR coûtera 44 euros pour les personnes non vaccinées. Pour un test antigénique en pharmacie, elles devront débourser 25 euros la semaine et 30 euros le dimanche. En laboratoire, le prix s'élèvera à 22 euros.

Des tests encore gratuits pour les personnes vaccinées

Ce coût est dissuasif, notamment chez les plus jeunes, la cible que le gouvernement voudrait voir vaccinée. "Pas le choix, mais je n'ai pas la sensation d'être dans ma liberté vraiment propre", déplore une jeune femme présente dans un centre afin de se faire vacciner. En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées, les mineurs, les dépistages demandés par la sécurité sociale ou bien par un médecin. À l'heure actuelle, un quart des Français ne sont pas encore vaccinés contre le Covid-19.