Covid-19 : les restrictions sanitaires prochainement allégées en France ?

La situation sanitaire s'améliore petit à petit en France. Le journaliste Patrick Cohen explique, en direct dans le 20 Heures de France 2 dimanche 19 septembre, "les hospitalisations et les décès baissent depuis trois semaines". Au niveau de la campagne de vaccination, il ajoute que 89% des adultes et 87% des plus de 12 ans ont reçu au moins une injection. "C'est bien mais ça laisse de côté huit millions de réfractaires dont deux millions de personnes à risques, âgées ou malades chroniques, qui avaient pourtant été désignées comme prioritaires", souligne le journaliste.

Un allègement du pass sanitaire ?

Patrick Cohen rapporte qu'en France, "les autorités parlent d'allègement, en oubliant que le pass sanitaire sera d'abord étendu aux mineurs, aux 12-17 ans, le 30 septembre, dans dix jours. C'était prévu." La loi prévoit la suppression de cette mesure le 15 novembre prochain. L'exécutif devra alors trancher. "Soit il s'en tient à cette échéance en priant le ciel pour que le virus suive le mouvement. Soit il le prolonge au-delà de novembre, ça suppose une autre loi et un nouveau débat au Parlement. Soit hypothèse qui vient d'être évoquée donc : il le suspend progressivement, département par département, en fonction des régions", détaille-t-il.