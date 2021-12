Covid-19 : les réfractaires à la vaccination affluent dans les centres pour leur première dose

Pour la première fois, un chauffeur poids lourd s'apprête à se faire vacciner contre le Covid-19 à Draguignan (Var), plus de sept mois après l'ouverture de la vaccination à tous les adultes. "Avec la situation qui nous met un peu sous tension, et ceux qui sont réticents, j'ai finalement décidé d'agir", confie-t-il.

Se protéger

Comme lui, 35 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin lundi 20 décembre, soit 42% de plus que la semaine précédente. Dans le centre de Draguignan, les primo-vaccinations ont bondi de 60%. Cela fait suite au durcissement du pass sanitaire, mais pas seulement, selon Cindy Pugliese, coordinatrice des professionnels de santé de Draguignan : "On sent que les gens sont attirés par la vaccination pour se protéger, ce n'est pas qu'une réponse pour le pass sanitaire." En France, 78% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, et un peu plus de la moitié des Français ont désormais un schéma vaccinal complet.