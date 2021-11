Covid-19 : les plus de 65 ans devront recevoir une troisième de dose vaccin pour garder leur pass sanitaire

C'est l'une des décisions annoncées par Emmanuel Macron mardi 9 novembre. Pour disposer d'un pass sanitaire, les plus de 65 ans vont devoir recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Emmanuel Macron a pris la parole mardi 9 novembre. Parmi les annonces faites aux Français, le président de la République a expliqué qu'à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans devront remplir une nouvelle condition pour disposer d'un pass sanitaire : avoir reçu une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Courant décembre, ce seront les plus de 50 ans qui seront éligibles à ce rappel vaccinal. Enfin, les personnes fragiles sont fortement incitées à recevoir une troisième dose même si, quel que soit leur choix, leur pass sanitaire restera valable.



Les Français se ruent sur Doctolib

L'exécutif a détaillé sa campagne de vaccination. "Si vous avez plus de 65 ans, que vous avez réalisé votre deuxième dose il y a six mois, vous avez cinq semaines pour réaliser votre rappel", explique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Après l'annonce présidentielle, plus de 100 000 rendez-vous ont été pris en ligne sur Doctolib en une heure. C'est un record depuis le lancement de cette campagne de rappel.