Covid-19 : les pharmacies prises d'assaut depuis le début de l'année

En France, 9,5 millions de test Covid-19 ont été réalisés entre le 31 décembre et le 6 janvier. Les files d'attente ne se réduisent pas, et face à la montée des demandes de tests, les pharmacies peinent à s'organiser.

Dans une pharmacie de Marseille (Bouches-du-Rhône), du personnel a été appelé en renfort suite à une forte demande de dépistage, qui se manifeste par une file d'attente de plus en plus longue. 250 à 300 tests antigéniques y sont réalisés chaque jour. "On est débordés, du coup pour aller plus vite et gagner un maximum de temps, on se met à deux", explique Stéphanie Barrielle, préparatrice en pharmacie. La sécurité sociale rémunère la pharmacie de 25 € par test.

Certains pharamacies ouvertes jusqu'à 21 heures

Dans la pharmacie marseillaise, un client sur trois se présente pour un test Covid-19. Cette situation est inédite depuis le début de la pandémie. "On a des vagues de personnes qui arrivent avec une personne qui est positive. On a des foules de cas contacts, c'est un tsunami", témoigne Cathy Taillandier, pharmacienne titulaire. Depuis les vacances de Noël, les salariés de cette pharmacie voient parfois leurs journées se prolonger jusqu'à 21 heures.