Covid-19 : les députés votent contre le rétablissement du pass sanitaire aux frontières en cas de reprise de l'épidémie

Premier texte de loi du gouvernement, et premier camouflet. Dans la soirée du mardi 12 juillet, les députés de l'opposition ont rejeté un article clé du projet de loi sanitaire sur le Covid-19. Ils ont en effet refusé le rétablissement du pass sanitaire aux frontières si l'épidémie devait s'aggraver. Le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) ont crié victoire en chœur. "Il y avait un consensus contre le texte du gouvernement, contre les pratiques du gouvernement, et ce consensus s'est exprimé", estime Sébastien Chenu, député RN du Nord.





"L'heure est grave "

"Il y a eu une mise en minorité du gouvernement par l'ensemble de son opposition", considère de son côté Hadrien Clouet, député Nupes/LFI de Haute-Garonne. Dans un tweet, la Première ministre, Élisabeth Borne, a écrit : "L'heure est grave." Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Olivier Véran, a fustigé l'alliance des "extrêmes" et a pointé du doigt des "incohérences". Alors, comment faire voter des lois avec une majorité relative ? "Il va falloir discuter en amont les textes, davantage se mettre d'accord sur ce qui sera possible ou pas", estime Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche.