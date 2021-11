Covid-19 : les contrôles du pass sanitaire sont renforcés à Marseille

France 3

Dans le centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), à proximité du stade Vélodrome, des policiers ont été déployés pour contrôler les pass sanitaires dans plusieurs établissements. Et certaines infractions ont déjà été constatées par les forces de l'ordre. Un client ne disposant pas du pass et un patron de restaurant ont ainsi été sanctionnés d'une amende de 135 euros chacun.

Des mises en demeure

Selon Céline Cance, la commissaire en charge de l'opération, ce type de contrôle, appuyé par une dizaine de fonctionnaires, s'effectue au quotidien, de jour comme de nuit, depuis la mise en place du pass sanitaire. "On a pu voir, ces derniers temps, qu'il y avait eu plus de mises en demeure et plus d'établissements qui ne respectaient pas la réglementation", indique-t-elle. Quant aux clients rencontrés, ils sont partagés entre compréhension et lassitude. Face à une situation sanitaire complexe, l'arrêt de ces opérations de contrôle n'est pas à l'ordre du jour.