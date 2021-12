Covid-19 : les centres de vaccination pris d’assaut au lendemain de Noël

Un centre de vaccination situé près de Toulouse (Haute-Garonne) est ouvert tous les jours. On peut y venir même sans rendez-vous. Dimanche 26 décembre, au lendemain de Noël, les injections s’enchaînent pour la troisième dose, pour la plupart des gens. Pour d’autres, les fêtes de fin d’année et les réunions de famille n’ont pas été un facteur déclenchant. "Je me serai fait vacciner dans tous les cas, même s'il n'y avait pas eu les vacances et les retours en famille", confie un homme.

Le pass vaccinal, une nouvelle motivation

Pour François Gérard, un médecin, responsable du centre, est présent depuis le début de la campagne de vaccination. En l’espace de quelques mois, il a remarqué un changement d’attitude parmi tous les volontaires au vaccin. "Le pass vaccinal est aussi une motivation pour ceux qui n’étaient pas très convaincus de l’intérêt de la lutte contre la maladie infectieuse", explique le docteur.