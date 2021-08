Covid-19 : une nette majorité de Français approuvent le pass sanitaire, selon un sondage

Plus de la moitié des sondés désapprouvent par ailleurs le mouvement contre le pass sanitaire, soit 6 points de plus que début août, selon un sondage Elabe pour BFMTV.

Une majorité des Français sondés approuve le pass sanitaire, selon une enquête d'opinion Elabe pour BFMTV, publiée lundi 23 août. Entre 64% et 77% des personnes interrogées y adhèrent, selon les lieux, en hausse par rapport à mi-juillet. Selon ce sondage réalisé les 19 et 20 août auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, 77% (+1 point par rapport à mi-juillet) approuvent le pass pour les voyages en avion, train ou car longue distance, 72% (+6) pour les lieux de loisirs et de culture et 64% (+6) pour les cafés, bars et restaurants. En revanche, l'usage du pass pour l'accès aux hôpitaux est moins bien admis, même si 65% (-5 points) y souscrivent encore.

La mobilisation contre le pass sanitaire rencontre une opposition croissante : 54% des sondés désapprouvent ce mouvement, soit 6 points de plus que début août, tandis que 34% le soutiennent (-3).

Apparu début juin pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le pass sanitaire a été élargi le 9 août à de nombreux lieux de vie. Il est à l'origine de manifestations : pour la sixième journée de mobilisation anti-pass, 175 000 personnes ont manifesté à travers la France, samedi 21 août, selon le ministère de l'Intérieur. Le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, a de son côté recensé 357 100 manifestants "minimum" en France.