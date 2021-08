Covid-19 : le pass sanitaire désormais obligatoire au travail pour certains salariés

Comment se prépare l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour près de 1,8 million de salariés travaillant dans les bars, restaurants ou musées ? Lundi 30 août au matin, les salariés ont dû présenter un pass sanitaire qui a été vérifié, dans cette brasserie, par le gérant de l'entreprise. Il faut présenter un test antigénique ou PCR négatif de moins de 72 heures, un schéma vaccinal complet ou encore un certificat de rétablissement au Covid-19 de moins de six mois.

"Tout le monde a été bon élève"

Vérifier les pass sanitaires des salariés pose-t-il problème à ce gérant ? "Non, pas du tout. On nous l'a exigé, donc cela a été fait. Il n'y a pas eu de réticents, tout le monde a été bon élève. On est tous là pour travailler", confie Flavien Françoise, gérant de la brasserie "Le bouquet de Grenelle". Y avait-il des réticences ? "Au début, oui, et puis ensuite, plus du tout", précise le patron. Si un salarié vient sans passe, que se passe-t-il ? "Il rentre chez lui directement, comme cela on est en règle vis-à-vis de la loi et de nos clients", indique Flavien Françoise.