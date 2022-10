Covid-19 : "Le pass sanitaire ce n'est pas d'actualité pour l'instant", assure Brigitte Autran

Le Pr Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), est l'invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 6 octobre.

Le nombre de cas liés au Covid-19 augmente en France. Faut-il rendre le masque obligatoire à nouveau ? "On est en train d'y penser, non pas d'y penser, mais de calculer quels seraient les bénéfices d'un port de masque obligatoire par rapport à un port de masque recommandé", explique le Pr Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 6 octobre.

Virus Khosta-2 : "Il n'a pas de dimension épidémique "

Le retour des jauges et du pass sanitaire, est-ce d'actualité ? "Le pass sanitaire ce n'est pas d'actualité pour l'instant, les jauges probablement pas. La vaccination pour l'instant n'est pas destinée à la population dans son ensemble, c'est vraiment des classes de risques", précise la présidente du Covars.

Un nouveau coronavirus a été découvert en Russie, le Khosta-2. "Pour l'instant, il n'a pas de caractère inquiétant. On n'est même pas sûrs qu'il infecte l'homme. Il n'a pas de dimension épidémique. Avec les progrès de la science, on découvre sans arrêt de nouveaux virus, il faut prendre ces nouvelles avec une certaine sérénité", plaide Brigitte Autran.