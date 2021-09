Covid-19 : la fin du pass sanitaire pour les centres commerciaux est proche

Il ne sera plus nécessaire de présenter son pass sanitaire pour entrer dans les grandes galeries marchandes de nombreux départements, mercredi 8 septembre, comme celles du Val-de-Marne. La mesure concerne les régions où le taux d'incidence est inférieur à 200 cas positifs pour 100 000 habitants. Lundi, les clients se réjouissaient. "Je suis vacciné, mais je trouve que le pass sanitaire, ça discrimine certaines personnes", estime un client.

Satisfaction générale

La fin des contrôles à l'entrée est un soulagement pour la directrice du centre commercial de la Vache noire à Arcueil. "Sur la première semaine de mise en place de ces dispositifs de contrôle du pass sanitaire, on a accusé une baisse de fréquentation de près de 20%", estime Anne Monteil. La mesure est toujours appliquée dans neuf départements, notamment dans le sud-est de la France, où le Covid-19 circule davantage. Pas d'allégement pour l'instant dans les Bouches-du-Rhône, d'autant plus que le taux de vaccination y est de six points en dessous de la moyenne nationale. En France, près de dix millions de personnes éligibles à la vaccination n'ont toujours pas reçu leur première dose.