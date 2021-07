Covid-19 : l'extension du pass sanitaire va-t-elle tourner au casse-tête ?

À compter du 21 juillet, le pass sanitaire sera élargi aux lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. Au mois d'août, il concernera les bars et les restaurants, mais aussi les avions, trains ou les cars pour des trajets de longue distance.

Au festival des Vieilles Charrues, il convenait de présenter un pass sanitaire pour participer à la fête, avec un QR code, une attestation de vaccination ou un test négatif pour les festivaliers. Le festival breton a su gérer des jauges réduites à 5 000 personnes, ainsi que de strictes règles sanitaires. "On a beaucoup parlé des contraintes du pass, mais grâce à lui, on revit des concerts comme avant", se réjouit Jérôme Tréhorel, directeur général du festival. Le gouvernement a finalement décidé d'élargir les mesures de prévention. Le 21 juillet, tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes seront soumis à ce même pass sanitaire.

Le pass sanitaire encore étendu à partir du mois d'août

Pour les amoureux de cinéma, l'idée est d'accepter ces mesures pour le bien commun. Mais du côté des exploitants, il y a désormais de l'inquiétude à propos de la mise en œuvre des mesures, notamment après l'été, avec le retour des foules à gérer. "Il n'est pas question que je dépense de l'argent en recrutant une personne de plus pour faire ce travail-là", répond Sophia Dulac, présidente de Dulac Cinéma. Le pass sera aussi exigé dans les cafés, restaurants, maisons de retraite, ainsi que dans les avions, les trains et les cars pour les trajets de longue distance à partir de début août. D'autres mesures seront discutées le lundi 19 juillet, dont la vaccination obligatoire du personnel soignant.