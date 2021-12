Covid-19 : en Suède, le pass sanitaire est implanté sous la peau

Une micropuce électronique, pas plus grande qu'un grain de riz, qui enregistre le pass sanitaire et qui est implantée sous la peau est un nouveau concept que propose une start-up suédoise. "J’ai donc une puce implantée dans mon bras et j’ai programmé la puce de façon à ce que mon pass sanitaire soit sur la puce. Par exemple, si je vais au cinéma ou au centre commercial, les gens pourront lire mon statut même si je n’ai pas mon téléphone", explique Hannes Sjoblad, directeur de "DSruptive Subdermals".



La Suède pionnière

Il n'y a donc plus besoin d’avoir son téléphone sur soi ou son attestation papier, le pass sanitaire fait partie de vous, de votre corps et c'est sans conséquence pour la santé, assure l’entreprise. Il faut dire que la Suède est pionnière en matière de puces électroniques. Le pays compte plusieurs milliers d’adeptes de cette technologie, qui permet notamment d’entrer au bureau sans badge. La start-up a bon espoir de convaincre les réfractaires, notamment en ce qui concerne la transmission de données personnelles. Cette puce coûte une centaine d’euros. En Suède, un pass vaccinal est exigé dans les lieux fermés comme les théâtres, les cinémas ou les salles de sport.