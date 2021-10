Covid-19 : comment vivent les Français avec le pass sanitaire ?

Montrer son pass sanitaire est un geste devenu automatique. "On va continuer à faire ce qu'on fait, vérifier les gens, affirme Hugo Ballanger, gérant du Café de la Gare, à Paris. Malheureusement, ça nous prend du temps donc c'est forcément une contrainte, mais on fait ce qu'on nous demande." Certains clients aimeraient pourtant pouvoir se passer de cette mesure, en vigueur depuis cet été et que le gouvernement souhaite prolonger. "Je pense qu'on est arrivé à un pourcentage de presque 90% de gens vaccinés, donc ça n'a pas beaucoup d'utilité", indique une cliente d'un café.



Une mesure rassurante pour certains



Dans un autre café parisien, il n'y a pas eu de baisse d'influence. La gérante du café l'Entracte, Marie-Dominique Gilgenkrantz, comprend la prolongation du pass sanitaire. "Ça ne dérange pas par rapport à la clientèle, on n'a eu aucun souci, les gens tendent même leur pass pour qu'on le vérifie", confie-t-elle. Avant la fin du mois de février, un point d'étape sera fait sur le maintien du pass sanitaire. Une mesure rassurante pour certains consommateurs. "Ce n'est pas si contraignant que ça, admet un client. Une fois qu'on l'a sur soi, imprimé... C'est comme le port du masque, au début c'est un peu gênant, mais on finit par s'habituer à tout."