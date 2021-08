Covid-19 : comment obtenir le pass sanitaire ?

Il y a trois façons d'obtenir le pass sanitaire. "D'abord, la plus simple : la preuve de vaccination complète, explique la journaliste Maëlys Septembre, présente sur le plateau du 19/20, lundi 9 août. Votre pass, c'est le QR code qu'on vous a remis après votre deuxième dose. Si vous avez perdu ce document, vous pouvez le réimprimer directement depuis le site de l'Assurance maladie."



Se connecter sur la plateforme SIDEP

De plus, un test PCR ou antigénique négatif peut aussi servir de pass pendant 72 heures. "Mais attention, le simple résultat de votre test, la mention 'négatif', ne suffit pas. Ce n'est pas un pass sanitaire. Il vous faut obtenir le QR code associé", précise la journaliste. Pour le récupérer, il faudra se rendre sur la plateforme www.sidep.gouv.fr, et se connecter avec ses identifiants France Connect, soit ceux utilisés pour remplir sa déclaration d'impôts."

Enfin, un certificat de rétablissement peut s'utiliser en guide de pass sanitaire. "C'est une preuve que vous avez eu le Covid il y a moins de six mois", confirme Maëlys Septembre. Pour le récupérer, là encore, il faudra se connecter sur le portail SIDEP. "Vous y retrouverez votre test positif de l'époque, s'il date de trois mois. En revanche, si votre test date de trois mois, c'est plus compliqué. Un conseil : imprimez bien votre QR code de résultat positif dès que vous le recevez", indique la journaliste.