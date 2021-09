Covid-19 :  bientôt la fin du pass sanitaire ?

Quand pourra-t-on à nouveau dîner au restaurant ou voir un film au cinéma sans avoir à présenter son pass sanitaire ? Le gouvernement ouvre la porte à un allégement de la mesure, là où le virus circule moins. Les critères retenus seront le taux d'incidence et le taux de vaccination. Sur la côte Landaise, l'incidence est plus de trois fois inférieure à la moyenne nationale. Alors le gérant d'un cinéma espère bientôt faire une croix sur le pass sanitaire.

Alléger les restrictions au cas par cas

La situation sanitaire est très différente d'un département à l'autre. La proportion de primovaccinés par exemple, est bien plus importante à Paris (87,4 %) et en Vendée (82,8%), que dans les Yvelines et l'Ain ou seulement six habitants sur dix ont reçu leur première dose. Pour certains scientifiques, cela justifie d'alléger les restrictions au cas par cas, tout en restant vigilant, face à une éventuelle reprise épidémique.

