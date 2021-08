Covid-19 : augmentation considérable du nombre de dépistages

Anticiper pour profiter de son week-end. Le vendredi, devant l'entrée des pharmacies de la région parisienne, les files d'attentes s'allongent, chacun voulant profiter de ses deux jours de congés. "Tous les vendredis, c'est la même chose, les gens sont là dès le matin jusqu'à tard le soir en prévision du week-end qui va débuter", raconte Sarah Habibi, testeuse préleveuse dans l'une des pharmacies de la capitale.

Six millions de tests en une semaine

La semaine dernière, six millions de tests Covid ont été effectués en France, deux millions de plus que la semaine d'avant. Cette augmentation est liée à l'extension du pass sanitaire. "Je viens faire un test pour pouvoir prendre les transports et aller voir ma famille", explique l'une des personnes se faisant tester. À partir de la mi-octobre, les tests ne seront plus pris en charge et deviendront donc payants.