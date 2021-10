Covid-19 : au moins 40 000 manifestants contre le pass sanitaire pour le quatorzième samedi consécutif

La mobilisation contre le pass sanitaire ne cesse de s'effriter. Le ministère de l'Intérieur a dénombré 40 610 manifestants, et 171 actions, samedi 16 octobre, pour le quatorzième samedi consécutif. Une semaine auparavant, la place Beauvau en comptait 45 000 tandis que que le Le Nombre Jaune, qui publie avec retard son propre décompte, en recensait plus de 67 000.

A Paris, quelque 5 000 personnes ont manifesté le 16 octobre, dans quatre cortèges différents, selon le ministère. A Lyon (Rhône), notamment, un défilé a rassemblé quelque 400 personnes dans le 6e arrondissement, selon la préfecture. En tout, cinq personnes ont été interpellée lors des rassemblements en France, dont trois à Paris. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé, selon le ministère de l'Intérieur.

L'affluence dans ces cortèges et rassemblements est en baisse régulière depuis plusieurs semaines. Le 25 septembre, 60 000 personnes avaient protesté contre le pass sanitaire. Le nombre de manifestants a atteint un pic (237 000 personnes) le samedi 7 août, l'avant-veille de l'élargissement du pass sanitaire aux lieux culturels, aux restaurants ou aux trains, le 9 août.

"Possibilité" de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022

Le Conseil des ministres a validé, mercredi, le projet de loi prolongeant jusqu'au 31 juillet 2022 le recours possible au pass sanitaire. Ce denier sera "levé dès lors que nous le pourrons", a assuré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Mais l'exécutif doit "garder à disposition des mesures de freinage", a-t-il fait valoir, insistant sur la possibilité d'une reprise épidémique.

Le pass est devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes avant d'être instauré dans les hôpitaux (sauf urgences), les bars et restaurants, puis étendu au 30 août aux 1,8 million de salariés en contact du public et fin septembre aux 12-17 ans.