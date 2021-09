Commerce : les grands magasins sont en crise

Les touristes ont déserté les grands magasins parisiens, qui voient leur fréquentation et leur chiffre d'affaires chuter. Est-ce la fin d'un modèle ?

Les galeries Lafayette, le BHV, ou encore le Printemps Haussmann sont des institutions de la capitale. Ces grands magasins sont confrontés à l'une des pires crises de leur histoire. Après une fermeture lors du confinement, ils sont toujours privés de leurs acheteurs étrangers. Les touristes chinois, d'ordinaire très nombreux à venir faire du shopping, manquent. Aux galeries Lafayette, les touristes représent 50% du chiffre d'affaires. Ces derniers mois, les cars de touristes qui stationnaient devant par dizaines ont disparu.

Réinventer les grands magasins

La direction des galeries Lafayette a donc changé de stratégie en ouvrant le plus grand rayon chaussures d'Europe et un espace dédié à la seconde main sur 300 mètres carrés. Le but : attirer les clients français. Le pass sanitaire obligatoire à l'entrée pourrait encore fragiliser la fréquentation. Selon les experts, le modèle des grands magasins doit se réinventer. Les professionnels du secteur prévoient un retour à la normale fin 2023.