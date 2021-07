Continuer à exercer son métier de soignant, aller dans les restaurants ou au musée... Lors de son allocution, lundi 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures visant à inciter au maximum à la vaccination contre le Covid-19. A partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera notamment étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes. Toutes les personnes de plus de 12 ans devront avoir été vaccinées ou présenter un test négatif récent pour accéder à un spectacle ou encore aller au cinéma. Cela vaudra également pour les restaurants et certains trajets en avion ou en train à partir de début août.

Le président a également annoncé la vaccination obligatoire pour les soignants d'ici le 15 septembre. Vous ou vos proches êtes directement concernés par ces situations, comment réagissez-vous à ces annonces ? Vous étiez réticent à la vaccination, comptez-vous finalement le faire ? Allez-vous devoir modifier vos plans de vacances ? Votre témoignage intéresse franceinfo. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse éventuellement vous recontacter. Elles resteront bien entendu confidentielles et votre témoignage pourra rester anonyme.