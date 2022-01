L'étau autour des non-vaccinés se resserre. Après deux semaines de débats houleux au Parlement, le pass sanitaire se transformera dans les prochains jours en pass vaccinal. Un simple test de dépistage du Covid-19 négatif ne suffira plus et il faudra désormais justifier d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement attestant d'une guérison du Covid-19 datant de moins de six mois.

Avec le pass vaccinal, le gouvernement veut inciter plus fortement les Français réticents à la vaccination à tendre le bras pour la première fois – ou "emmerder" les non-vaccinés, pour reprendre la petite phrase lâchée par Emmanuel Macron. Car si 78% de la population française est complétement vaccinée, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, 20% n'a reçu aucune dose pour se protéger contre le Covid-19.

Il y a encore quelque temps, vous faisiez partie de cette frange de la population, mais vous avez décidé de recevoir votre première dose en début d'année ? L'avez-vous fait par lassitude ou par contrainte ? Est-ce l'instauration du pass vaccinal qui vous a fait sauter le pas ? Comment avez-vous perçu la déclaration du chef de l'Etat à l'attention des non-vaccinés ?

Votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez écrire à franceinfo en répondant au questionnaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées afin que nos journalistes puissent éventuellement vous rappeler. Ces dernières resteront bien entendu confidentielles.