Pass sanitaire européen : "C'est un vrai soulagement pour le secteur du tourisme" se félicite Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage

Jean-Pierre Mas se félicite de la mise en place à venir de ce QR code, simple selon lui. "Au restaurant, vous lisez votre menu avec un QR Code donc je ne vois pas pourquoi les pays européens et la police aux frontières ne s'adapteraient pas", a-t-il estimé sur franceinfo.

"C'est un vrai soulagement pour le secteur du tourisme", a réagi vendredi 21 mai sur franceinfo Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage (EDV), alors que les eurodéputés et les Etats membres de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur un pass sanitaire européen qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet.

franceinfo : Ce pass sanitaire européen est-il une bonne nouvelle ?

Jean-Pierre Mas : C'est un vrai soulagement pour le secteur du tourisme parce que cela va permettre de fluidifier la circulation entre les pays d'Europe pour les Européens. C'est une bonne chose pour le tourisme de façon générale, pour la France en particulier puisqu'elle pourra recevoir les visiteurs étrangers venant d'Europe parce qu'en dehors il y a encore beaucoup de difficultés. C'est une règle du jeu commune, c'est une technologie qui peut différée dans chaque pays européen, mais c'est une lecture commune.

Est-ce que cela apporte plus de sécurité ?

Cela apporte une sécurité quasi absolue, il devient beaucoup plus difficile de falsifier le contenu d'un QR Code. Cela évite des problèmes très complexes de traduction et cela fluidifie le passage aux frontières, dans les aéroports notamment puisque cela permet avec un lecteur de QR Code d'avoir un feu vert ou rouge qui s'allume et donc de laisser passer ou d'interdire le passage aux voyageurs.

Que va-t-il se passer si la lumière est rouge ?

On ne renoncera pas à ses vacances. Il faudra vérifier avant de partir que l'on répond bien aux conditions du pays dans lequel on va. C'est à l'arrivée que ce sera essentiellement bloquant. Si vous ne répondez pas aux conditions, il y aura un test PCR. Si vous êtes positif vous prenez le risque de la quarantaine.

Pensez-vous que cela sera prêt pour le 1er juillet ?

Oui, je pense que cela sera prêt parce que le QR Code est une technologie très facile à utiliser. Lorsque vous allez dans un restaurant, vous lisez votre menu avec un QR Code, tous les restaurants se sont adaptés, donc je ne vois pas pourquoi les pays européens et la police aux frontières ne s'adapteraient pas. Il n'y a pas de conservation des données et il faut relativiser cette chose-là, celui qui ne veut pas le pass sanitaire ne l'a pas.