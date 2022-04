"Partygate" : le premier ministre Britannique, Boris Johnson, va recevoir une amende pour avoir enfreint les règles liées au Covid-19

La sanction est tombée. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et son ministre des Finances, Rishi Sunak, vont recevoir des amendes pour des infractions aux règles visant à prévenir la contagion au Covid-19 lors de fêtes organisées dans les cercles du pouvoir en 2020 et 2021, a annoncé mardi 12 avril une porte-parole de Downing Street.

Le chef de l'opposition travailliste a immédiatement demandé la démission des deux hommes sur Twitter. "Ils doivent tous les deux démissionner. Les conservateurs sont totalement inaptes à gouverner. La Grande-Bretagne mérite mieux", a-t-il écrit. Boris Johnson a déjà fait son mea culpa devant les députés mais a exclu toute démission, appelant à attendre les conclusions de l'enquête policière.

Boris Johnson and Rishi Sunak have broken the law and repeatedly lied to the British public.



They must both resign.



The Conservatives are totally unfit to govern. Britain deserves better.