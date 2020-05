Paroles de Français : des familles font le bilan de 55 jours de confinement

En couple, seul ou en famille, à chacun son confinement. France 2 fait le bilan de ces 55 jours extraordinaires avec deux couples. Philippe Escorihuela fait du sport en appartement, une activité indispensable pour cet hyperactif. Ce dernier partage son appartement avec sa compagne. Quand on est de grands indépendants, le confinement est un vrai test pour le couple. "Il y a des moments où on n’en peut plus l’un de l’autre parce qu'on est confinés ensemble, mais 95% du temps, ça s’est super bien passé", relativise Philippe. Tous les deux n’ont qu’une hâte : retrouver les restaurants et les apéros entre amis qui faisaient leur quotidien.

Une expérience fatigante pour les parents

Dans la famille Campagne, il y a un jardin pour bouger. Il faut bien ça avec deux jumeaux de 16 ans et un petit de 6 ans. Au bout de deux mois, les parents accusent le coup. "En fait, on ne fait jamais de pause pendant toute la journée", explique Julien Campagne. Pour Valentin, élève en première, c’était plutôt les grandes vacances, réveil à 13 heures et jeux vidéo en ligne avec les copains.

Le JT

Les autres sujets du JT