Paris : les touristes sont de retour dans la capitale

Dans la matinée du mardi 12 avril, de nombreux touristes se sont immortalisés devant la tour Eiffel, à Paris. "C'est notre premier voyage, en dehors de l'Angleterre, depuis le Covid", s'enthousiasme une femme. En ce début de printemps, les touristes sont de retour, et les professionnels franciliens sont optimistes. Deux tiers d'entre eux estiment que leur activité est en hausse par rapport à 2021.

Reprise du tourisme d'affaires

Dans l'hôtel Les Jardins du Faubourg (Paris), 31 chambres sont occupées sur 36. "Les Américains, on sent qu'il y a beaucoup plus de demande. Mais ce qui est très différent par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, c'est vraiment la dernière minute", confie Jennifer Boccara, directeur de l'hôtel. Les incertitudes, liées au Covid-19 ou à la guerre en Ukraine, persistent donc. Il existe tout de même des signes positifs, comme la reprise du tourisme d'affaires. Les salons sont en effet de retour, à la grande joie des cafetiers et des restaurateurs.