Paris et Marseille en zone rouge aux yeux de l'Europe

Beaucoup de pays en Europe considèrent la France comme un pays à risque à la suite du nombre de cas en hausse liés au coronavirus. Les premiers à avoir imposés une quarantaine sont le Royaume-Uni qui depuis le 15 août dernier impose aux touristes et aux locaux qui souhaitent rentrer chez eux quinze jours de confinement. De même, le ministre belge des Affaires étrangères a ajouté Paris ainsi que les départements limitrophes d'Île-de-France, la Sarthe, l'Hérault et les Alpes-Maritimes à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées à moins de se soumettre à un dépistage et une période d'isolement.

L'Allemagne a placé la région Île-de-France, la Côte-d'Azur ainsi que la Guyane en zone rouge. Les voyageurs qui souhaitent revenir dans le pays devront aussi subir un dépistage et observer une quarantaine, indique Arthur Nys en plateau. Enfin la Norvège a placé la France en zone à risque, tout comme l'Islande. Ce dernier pays n'accepte plus aucun visiteur du monde entier. Les Suisses pourraient leur emboîter le pas très prochainement.

