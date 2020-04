Parcoursup : dernier jour ce jeudi pour les lycéens qui doivent confirmer leurs choix

Les candidats de Parcoursup ont jusqu'à ce jeudi 2 avril 23h59 pour compléter leur dossier, joindre les éventuelles pièces jointes demandées et confirmer leurs vœux.

Les lycées sont fermés en raison de la lutte contre le coronavirus, mais la procédure des admissions post-bac suit son cours comme prévu. Les candidats de Parcoursup ont donc jusqu'à ce jeudi 2 avril 23h59 (heure de Paris) pour compléter leur dossier, joindre les éventuelles pièces jointes demandées et confirmer leurs vœux.

Le site de Parcoursup souligne que "l'étape de confirmation des vœux est obligatoire". "Dès que vous êtes certain des vœux que vous avez formulés et que votre dossier est complété, vous devez confirmer un à un chacun de vos vœux pour que votre dossier soit transmis aux formations que vous aurez choisies", est-il rappelé. La plateforme a par ailleurs mis en place un numéro vert pour aider les candidats à finaliser leur dossier.

Pour vous aider à finaliser votre dossier et confirmer vos vœux, tous les conseillers #Parcoursup et les services académiques sont mobilisés.



Et jusqu'au 2 avril, le numéro vert est exceptionnellement ouvert jusqu'à 20 heures pour répondre à toutes vos questions.

Les concours remplacés par une sélection sur dossier

Malgré le confinement, le gouvernement indique que "la continuité administrative et pédagogique est assurée dans les établissements d’enseignement supérieur, ce qui permet d’assurer l’examen des dossiers comme prévu de début avril à mi-mai". Les réponses seront communiquées aux candidats à compter du 19 mai 2020.

Quant aux épreuves écrites des concours postbac (type Instituts d'études politiques ou concours Sésame, commun à 14 écoles de commerce et de management), elles sont remplacées par un examen des dossiers académiques des candidats via la plateforme Parcoursup. Cet examen porte notamment sur les bulletins de la classe de 1ère et les bulletins du 1er et 2ème trimestre de terminale.

Il est donc recommandé aux candidats concernés de porter une attention particulière à la rédaction de leur "projet de formation motivé". La rubrique "Mes activités et centres d'intérêt" permet également de valoriser ses expériences professionnelles et personnelles, ainsi que les compétences extrascolaires. "Cette rubrique est facultative mais c'est un vrai plus pour votre dossier", explique le site de Parcoursup.