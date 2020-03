Pandémie de coronavirus : un médecin répond à vos questions

Y a-t-il danger à transmettre des fiches d’attestation vierges à des personnes âgées, si le contact n’excède pas dix secondes ? « Il faut prendre cette habitude, quand on remet des e-objets ou des documents, de s’être lavé les mains avant pour ne pas déposer effectivement du virus sur des documents. Ensuite, si le contact est très bref, il n’y a pas de risque », rassure le Dr Damien Mascret.



Pas de contamination par les aliments

Quelles précautions prendre pour la nourriture afin de ne pas être contaminé par le Covid-19 ? « Il ne faut pas tomber dans la psychose. Les professionnels de l’alimentation prennent eux-mêmes des précautions (…) Et on continuera de laver ce qu’on lavait, de chauffer ce qu’on chauffait, et de manger nature ce qu’on mangeait nature, car pour l’instant les études ne montrent pas de contamination par les aliments », a-t-il tenu à souligner.