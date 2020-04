Ouverture des écoles : ce qu'ont choisi nos voisins européens

Le coronavirus Covid-19 ? Pas certain que les écoliers suédois se soient tous rendu compte de l'arrivée de l'épidémie en Europe. Dans le pays scandinave qui a choisi de ne pas instaurer de confinement, les écoles n'ont jamais fermé. Au Danemark, les cours ont bien cessé, mais ont déjà repris. Dans le reste de l'Europe, les réouvertures se préparent un peu partout, mais en ordre dispersé.

Six mois sans école en Italie

Pour l'Allemagne, ce sera le 4 mai. Une semaine plus tard, ce sera la rentrée pour les écoliers français et néerlandais, puis le 18 en Belgique et le 25 en République tchèque. Mais dans certains pays, les cours ne reprendront pas avant le mois de septembre. Ils sont cinq à avoir fait ce choix : l'Irlande, la Roumanie, le Portugal, sans doute l'Espagne et l'Italie. Dans la Botte, le pays d'Europe le plus touché par la pandémie, les classes auront été suspendues pendant six mois.