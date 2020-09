Ouverture de 20 centres de dépistage en Ile-de-France : "On va pouvoir prélever des patients prioritaires", se félicite le syndicat national des médecins biologistes

Jean-Claude Azoulay, vice-président du syndicat national des médecins biologistes, salue sur franceinfo de l'ouverture de ces centres pour désengorger les laboratoires débordés.

"Il est extrêmement important que l'on rende des résultats en 24 à 48 heures, si on veut vraiment lutter contre cette épidémie", a réagi lundi 21 septembre sur franceinfo le docteur Jean-Claude Azoulay, vice-président du syndicat national des médecins biologistes, après l'annonce par l'ARS d'Ile-de-France de l'ouverture de 20 centres de dépistage de Covid-19.

Alors qu'aujourd'hui les laboratoires peuvent réaliser jusqu'à 1,2 million de tests en France, Jean-Claude Azoulay salue "l'effort considérable" réalisé, mais s'interroge : "Jusqu'à combien de tests par jour allons-nous monter ? Est-ce vraiment utile ? Aujourd'hui, je crois qu'il faut dire stop. Il faut réguler". Pour lui, l'ouverture de ces centres est "une réponse apportée qui est très positive, dans la mesure où on va pouvoir prélever des patients prioritaires".

franceinfo : Quelle est votre réaction après l'ouverture de ces centres de dépistage annoncée par l'ARS en Ile-de-France ?

Jean-Claude Azoulay : C'est une réponse apportée qui est très positive, dans la mesure où on va pouvoir prélever dans ces centres des patients prioritaires parce qu'ils sont symptomatiques, Covid-contacts ou qu'ils sont susceptibles de porter le virus. Ce sont des personnes qu'il faut identifier le plus vite possible. L'audace réside dans le fait du traitement de notre retard, car la moyenne des retards pour obtenir des résultats des tests PCR c'est sept jours. Ce qui veut dire qu'on a un passif de sept jours, ce qui n'a pas de sens. Il faut faire preuve d'audace en prenant une décision par rapport à ces tests. Il y a une décision difficilement acceptable, qui serait de dire qu'au-delà de quatre jours il n'y a plus aucun intérêt à doser ces écouvillons. Par ailleurs, il faut réserver une partie de notre capacité entre 70 et 80% en dosage tous les jours pour des tests prélevés le jour même, et que les 20 ou 30% restants servent à résorber le retard. En priorisant les patients, on va d'abord prélever les patients qui en ont vraiment besoin, ensuite les patients qui ont une obligation liée à un voyage car ce n'est pas une priorité de premier niveau. Ensuite, il y a les patients qui sont inquiets. Il est extrêmement important que l'on rende des résultats en 24 à 48 heures. Si on veut vraiment lutter contre cette épidémie, il faut qu'on ait une réactivité. Pour avoir cette réactivité il ne faut pas qu'on ait derrière nous ce fardeau des tests plus anciens.

Le triptyque : tester, tracer, isoler ne fonctionne pas ?

C'est parce qu'il y a trop de personnes qui sont dépistées. Au départ on est partis un peu la fleur au fusil au niveau des laboratoires. On a dit "on accepte", et tout ce qu'on nous a demandé on a fait. On est passés de zéro test au mois de mars à plus d'1,2 million aujourd'hui. L'effort a été considérable. On a été aidé par les pouvoirs publics notamment pour récupérer certains réactifs quand on avait des difficultés. Aujourd'hui, je crois qu'il faut dire stop. Jusqu'à combien de tests par jour allons-nous monter ? Est-ce vraiment utile ? Est-ce qu'il est utile que certaines personnes viennent se faire dépister trois fois par semaine parce qu'elles sont inquiètes ? Il faut réguler. On est toujours capables de faire 1,2 million de tests par semaine mais autant les faire à bon escient.

Et que pensez-vous des tests salivaires. Peuvent-ils permettre de soulager les laboratoires ?

Les tests salivaires, c'est une façon de faire des autotests si c'est nécessaire et il faut les faire sur des populations qui sont symptomatiques. On trouve moins de virus dans la salive qu'au sein du naso-pharynx. On peut augmenter la capacité de ces tests en ne les faisant pas à n'importe quel moment. L'idéal c'est de les faire le matin au réveil sans s'être lavé les dents et à jeun pour que la masse de virus présente puisse être récupérée par un écouvillon. Le mieux, c'est aussi de se racler la gorge. Il faut adapter la stratégie à la situation pour pouvoir affronter le retour de cette maladie afin de faire ce qui est nécessaire.