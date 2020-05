OnVousRépond : visite d'appartement, plombier sans masques... Les questions des internautes

Marina, une internaute de Brest (Bretagne) se demande via le #OnVousRépond si elle pourra "établir un contrat de location et faire un état des lieux pour mes nouveaux locataires à partir du 11 mai ?" La réponse est oui. "À partir de lundi 11 mai, vous pourrez établir un contrat de location et faire un état des lieux. Il faudra cependant veiller au respect des règles sanitaires et de distanciations sociales : vous laver les mains, porter un masque, réduire au maximum le nombre de personne présentes", indique la journaliste Nabila Tabouri, présente sur le plateau du 13 Heures.



Accueillir un plombier sans masque chez soi

Du côté de la Saône-et-Loire, un homme s'interroge : "Je dois prochainement recevoir mon plombier, puis-je lui interdire de rentrer chez moi s'il n'a pas de masque ?" "Vous pouvez tout à fait lui interdire l'accès à votre domicile s'il n'a pas de masque", explique Nabila Tabouri. "Très souvent, quand vous devez montrer à votre plombier une fuite d'eau, un évier ou des WC bouchés, la distance d'un mètre n'est pas possible. Le plombier doit aussi utiliser du gel hydroalcoolique et certains professionnels proposent même de signer un document pour s'assurer que toutes les conditions sanitaires sont respectées".

