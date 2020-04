OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement du mercredi 15 avril

Il est 9 heures, voici un nouveau rappel des principaux titres :

• #CORONAVIRUS La Banque de France indique que les ventes du commerce de détail ont chuté de 24% en mars par rapport au mois de février. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, annonce que des fonctionnaires qui poursuivent leur mission de service public percevront jusqu'à 1 000 euros de prime. Suivez la situation dans notre direct.

• #CORONAVIRUS Donald Trump suspend de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président américain estime qu'elle est coupable d'avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Les Etats-Unis sont le premier bailleur de l'OMS, avec plus de 400 millions de dollars par an.

• #CORONAVIRUS Sombre record pour les Etats-Unis. Le pays a enregistré hier plus de 2 200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus, en 24 heures. C'est le plus lourd bilan journalier recensé par un pays. Ce dernier est également le plus durement touché avec plus de 25 700 morts et 600 000 cas de contamination enregistrés.

• #CORONAVIRUS Selon le bilan d'hier soir, 15 729 décès ont été recensés dans les hôpitaux et les Ehpad et plus de 100 000 cas confirmés par tests en France. Découvrez nos cartes animées.

• #NOTRE_DAME C'était il y a un an. Le 15 avril 2019, le feu détruisait une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, sans faire de victime. Pour le premier anniversaire de l'incendie, nous avons interrogé une vingtaine d'acteurs et de témoins qui étaient sur les lieux. Ils vous racontent en détail cette incroyable soirée.