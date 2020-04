OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement du jeudi 16 avril

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Emo. Comme nous l'écrivons dans cet article, les activités sportives sont à nouveau autorisées dans la plus grande partie de l'Ile-de-France entre 10 heures et 19 heures, sauf à Paris et dans quelques communes du Val-de-Marne, selon les recueils des actes administratifs publiés sur les sites des préfectures. Les arrêtés limitant la pratique sportive n'ont la plupart du temps pas été reconduits.

: Bonjour, est-il vrai qu'il est possible de refaire du sport en journée dans une grande partie de l'Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Yvelines...) ? Apparemment la mise à jour des arrêtés préfectoraux enlève la plage horaire de 10h-19h.

: Bonjour @Mumu. Je ne comprends pas bien votre remarque. Le nombre de morts dans les Ehpads (et liées au coronavirus) sont communiquées par les autorités françaises depuis le 2 avril. Selon le bilan d'hier, l'épidémie de coronavirus a fait 17 167 morts dans le pays depuis début mars, 10 643 à l'hôpital et 6 524 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, sans compter les décès à domicile.

: Pourquoi les décès des Ephads ne sont pas comptabilisés ? Les personnes âgées, même dans la mortalité, sont oubliées.

: Bonjour @Quentin. J'ai de la lecture pour vous. Nous expliquons justement dans cet article, publié mi-mars, pourquoi le taux de mortalité est-il aussi faible en Allemagne. Et dans cet article, publié début avril, nous détaillons pourquoi l'Allemagne semble mieux gérer l'épidémie que la France. En résumé : l'Allemagne a commencé très tôt à tester ses habitants, les dépenses de santé sont plus élevées outre-Rhin et le pays est l'un des leaders de l'OCDE en matière de dépenses dans le domaine de la recherche. On doit notamment la découverte du premier test mondial de détection du Covid-19 à l'un de ses ressortissants, le scientifique Olfert Landt, et son équipe de chercheurs.

: Bonjour, en Allemagne presque autant de personnes infectées par le virus qu'en France, mais cinq fois moins de morts. Une explication ?

: Bonjour . En réalité, nous parlons régulièrement des difficultés des personnes sans-abri. Voici quelques exemples.



• Un reportage sur une clinique éphémère pour les personnes sans-abri à Paris.



• Un reportage dans un camping de La Rochelle (Charente-Maritime) pour les personnes sans-abri.



• Voici un reportage sur des personnes mal logées. Une famille de quatre personnes habite avec deux enfants confinés dans un petit studio.

: Bonjour, pourquoi ne parle t-on jamais des sans-abri ? Que deviennent-ils ? A croire qu'ils n'existent plus !!!

Alerté par les risques de saturation des refuges animaliers, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a consenti à faire preuve de tolérance. A compter d'aujourd'hui, les déplacements pour pouvoir adopter un animal sont désormais autorisés. Mais sous certaines conditions, vu le contexte d'épidémie de coronavirus.









