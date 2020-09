OnVousRépond : posez-nous vos questions sur les tests de dépistage au Covid-19

Fonctionnement, fiabilité, délais... La rédaction de franceinfo tente de répondre à vos interrogations sur les tests PCR utilisés pour détecter les cas de coronavirus.

Alors que le nombre de cas de Covid-19 est en hausse constante en France, les tests de dépistage du coronavirus, aussi appelés tests PCR, n'ont jamais semblé aussi cruciaux. De plus en plus de laboratoires s'inquiètent d'ailleurs du nombre grandissant de personnes venant se faire tester, et vont parfois jusqu'à instaurer des restrictions pour réserver les tests à des profils prioritaires. Après six mois d'épidémie, les scientifiques, eux, débattent toujours de la meilleure manière de dépister.

Dans ce contexte, vous êtes sans doute nombreux à vous interroger sur le fonctionnement des tests PCR, leur fiabilité, ou encore les modalités d'accès au dépistage. Dois-je être dépisté immédiatement si j’ai été en contact avec un cas de Covid-19 ? Pourquoi ne pratique-t-on pas de tests salivaires ? Qu’est-ce qu’un faux négatif ? La rédaction de franceinfo a décidé de vous répondre. Adressez-nous vos questions dans le formulaire ci-dessous. Elles feront l'objet d'un article dans lequel nous répondrons à autant d'interrogations que possible.

