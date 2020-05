OnVousRépond : peut-on se passer du masque dans les trains ?

Une visière bricolée peut-elle être acceptée dans le train, ou faut-il obligatoirement porter un masque ? "La règle, c’est le port du masque et rien d’autre pour tous les voyageurs de plus de 11 ans. Ni foulard, ni visière. Sans masque, vous ne pourrez pas accéder à la gare ni au train, et vous devrez d’ailleurs le garder durant tout votre voyage, jusqu’à la sortie de votre gare d’arrivée, sous peine d’une amende de 135 euros. La SNCF nous précise également que vous ne pourrez même pas l’enlever pour manger votre sandwich, il faudra donc prendre vos dispositions avant le voyage", explique la journaliste Nabila Tabouri sur le plateau du 13 Heures.



La remise en place de certains services à la discrétion des enseignes

Peut-on se faire installer un téléviseur pendant cette période de déconfinement progressif ? "Selon la fédération du commerce et de la distribution, il n’y a pas de texte qui interdit d’entrer chez un particulier pour installer un appareil. Mais cela reste malgré tout à la discrétion de l’enseigne, elle peut vous refuser ce service", répond la journaliste.

