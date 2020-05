OnVousRépond : peut-on déménager au-delà des 100 kilomètres autorisés ?

Avec le hashtag #OnVousRépond, les internautes peuvent poser des questions concernant le Covid-19 à la rédaction du 13 Heures. C'est le cas d'Anges, qui depuis les Bouches-du-Rhône, se demande si "l'on peut déménager au-delà des 100 kilomètres autorisés après le 11 mai". "Oui et deux cas de figure se présentent", répond la journaliste Nabila Tabouri depuis le plateau du 13 Heures.

Pas plus de deux déménageurs professionnels par camion

"Dans le premier, vous faites appel à un déménageur professionnel qui devra respecter des règles sanitaires strictes avec pas plus de deux déménageurs par camion. Un seul membre du foyer doit être présent avec une attestation sur l'honneur assurant de ne pas avoir été avec un porteur du virus dans les 15 jours précédents", explique-t-elle. "Dans le second, vous déménagez par vos propres moyens et il faudra se munir de la nouvelle attestation de déplacement, qui justifie un motif familial impérieux", détaille Nabila Tabouri.

