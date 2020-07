OnVousRépond : où peut-on aller se faire tester gratuitement ?

Brice, internaute de la Drôme, souhaite inviter 60 personnes chez lui pour ses 10 ans de mariage avec son épouse. Il se demande si, en cas de contamination des invités, sa responsabilité peut être engagée et s'il doit leur faire signer une décharge. "Non, on est dans un cadre familial, amical et privé, vos invités connaissent le risque s'ils viennent. En revanche si vous, l'organisateur, ou un convive, sait qu'il est porteur du Covid, alors il peut engager sa responsabilité pénale. Encore faut-il en apporter la preuve", explique Valérie Heurtel sur le plateau du France 2.

Le bon sens est d'appliquer les gestes barrières et de bien garder les distances. Isaber, des Landes, demande à son tour où aller pour se faire tester gratuitement. "Dans tous les laboratoires, le test PCR est remboursé. Il est pris en charge à 100% par l'Assurance maladie, sur ordonnance pour ceux qui ont des symptômes, et sans ordonnance pour ceux qui ont été en contact avec des malades. Il est aussi gratuit pour ceux qui en ont besoin pour prendre l'avion sur présentation du billet", conclut la journaliste.

