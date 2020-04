OnVousRépond : le médecin Damien Mascret vous éclaire sur le coronavirus

Plusieurs Français continuent de s’interroger sur certains aspects liés à l’épidémie de coronavirus qui touche la France depuis plusieurs semaines. Craignant une contamination, certains se lavent les mains et le visage dès qu’ils arrivent à leur domicile. « Cela n’est pas superflu. C’est surement un mode de contamination minimal mais enfin pourquoi pas », juge le docteur Damien Mascret.

Un dépistage massif difficile à mettre en place

Certains téléspectateurs se demandent s’il serait possible d’organiser un dépistage en masse de la population qui se rendrait directement chez son médecin traitant qui pourrait ensuite délivrer une attestation de déconfinement. « Même si on augmente sensiblement la production, on est loin de pouvoir tester tout le monde », explique Damien Mascret, qui ajoute : « On réservera les tests aux personnes qui sont malades ou qui sont susceptibles de l’être. »

