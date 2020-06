OnVousRépond : le Dr Damien Mascret répond aux questions des internautes

Avec le recul de l’épidémie, sait-on précisément dans quelle mesure le port du masque et autres protections diminuent les risques de contamination ? "On a une estimation assez précise : si jamais vous mettez le masque, vous réduisez de 85% le risque de vous faire infecter. Si vous respectez la distance de sécurité de 1 m, vous réduisez également de 80% le risque de vous faire contaminer ou de contaminer autrui", indique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Une explication génétique dans la contagion partielle de certains ménages ?

Comment se fait-il que dans un couple ne respectant pas les gestes barrières, l’un soit détecté positif au Covid-19, et l’autre négatif ? "On s’est aperçu que dans un foyer, même quand quelqu’un est malade, il ne contamine pas systématiquement quelqu’un d’autre. Il y a probablement une explication génétique. Plus de 500 généticiens ont mis en commun leurs données pour essayer de trouver la susceptibilité qui expliquerait cela", explique Damien Mascret.

