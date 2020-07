OnVousRépond : inefficacité de Stop Covid et transmission du coronavirus par les oreilles…

Avez-vous des statistiques sur StopCovid ? Combien de cas ont été déclarés par cette application ? Selon le ministère de la Santé, depuis le 2 juin, StopCovid a été téléchargé 2,5 millions de fois et 460 personnes s’y sont signalées positives au Covid-19. C’est 0,018% des utilisateurs. Autant dire que l’application est quasiment inutile puisqu’elle n’est pas suffisamment téléchargée. Pour qu’elle soit efficace, il faudrait que 20% de la population l’utilise. On en est encore très loin.

Le coronavirus, une maladie respiratoire

Le Covid-19 s’attrape par les yeux, le nez et la bouche. Pourquoi ne s’attrape-t-il pas par les oreilles ? Le coronavirus, c’est une maladie respiratoire qui se transmet par exemple par les postillons. Ils entrent surtout par la bouche et le nez, ils peuvent aussi passer par les yeux. En revanche, si de contaminé et tousse à côté de votre oreille, vous ne serez pas malade, mais il faudra vous laver les mains et le visage pour qu’à votre tour vous ne transportiez pas le virus.

