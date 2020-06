OnVousRépond : fête des voisins, plage… les rassemblements sont-ils autorisés?

Première question d'un internaute : "Je dois prendre l'avion, mais ma carte d'identité est périmée. Est-ce que, comme le titre de séjour, sa validité est prolongée ?" La réponse est non, mais il faut déjà être sûr que la carte d'identité est périmée, car depuis 2014, la durée de validité des cartes d'identité a été prolongée de 10 à 15 ans. Cependant, tous les pays ne reconnaissent pas cet allongement. Il est donc conseillé de prendre son passeport s'il est encore valable, cela posera moins de soucis et ce serait prudent. Certaines compagnies pour l'Europe acceptent des papiers périmés mais mieux vaut se renseigner avant.

Autre question d'internaute : "Mon conseil syndical veut organiser la fête des voisins, dans une résidence de 200 appartements, est-ce autorisé ?". La réponse est oui si cela est fait en extérieur, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits mais uniquement dans l'espace public. Il faudra juste être plus prudent et appliquer les gestes barrières, ne pas boire dans le verre du voisin et porter un masque éventuellement. Enfin, dernière question : "Devra-t-on respecter la distanciation sociale cet été sur la plage ?" La plage est un espace public, donc pas de rassemblement de plus de dix personnes. Si l'on est plus, il faudra faire des petits groupes.

