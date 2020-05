OnVousRépond : faut-il un nombre d'utilisateurs précis pour que l'application StopCovid soit efficace ?

Alors que la phase 2 du déconfinement se rapproche, les internautes de franceinfo se posent toujours beaucoup de questions sur le site via le #OnVousRépond. Matth, de l'Essonne, se demande à partir de quel taux d'utilisation l'application StopCovid-19 ( qui sera téléchargeable à partir de mardi 2 juin) sera-t-elle efficace ?

Tous les Français n'ont pas de smartphone

"Officiellement, le gouvernement refuse de donner un chiffre, même s'il encourage le maximum de Français à utiliser l'application. Tout le monde ne l'utilisera pas. Selon une étude parue l'an dernier, 77% des Français ont un smartphone. Plus de 20% de la population n'en a pas, c'est même le cas de plus de 50% des plus de 70 ans. Les personnes âgées font pourtant partie des personnes les plus à risque", explique le journaliste Guillaume Daret, présent sur le plateau du 20 Heures dimanche 31 mai.

