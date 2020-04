OnVousRépond : faudra-t-il se vacciner à l’avenir contre le coronavirus ?

Le coronavirus continue de susciter de nombreuses interrogations chez les Français. Certains ont choisi de questionner le médecin Damien Mascret via le hashtag #OnVousRépond, notamment pour savoir s’il faudra se vacciner l’an prochain si le Covid-19 est toujours là. « Probablement, à la condition qu’on ait réussi à trouver un vaccin. C’est un effort exceptionnel qui est fait actuellement puisqu’on a plus de 78 vaccins qui sont déjà entrés dans un cycle actif et 5 qui sont même en essai clinique chez l’homme », souligne-t-il.

Une rééducation après un passage en réanimation ?

Les premiers patients contaminés commencent progressivement à ressortir des services de réanimation. Vont-ils ensuite avoir besoin de faire une rééducation ? « Tout dépend de la durée qu’on a passé en réanimation. Quand la durée est relativement courte, moins d’une semaine, en général en deux ou trois jours on va déjà arriver à commencer à remarcher, on va arriver à réapprendre à respirer. (…) Par contre, si effectivement le séjour en réanimation a été plus long qu’une semaine, là on estime qu’il va parfois falloir jusqu’à trois mois de soins de suite et de rééducation avec des ergothérapeutes, des kinés », confirme Damien Mascret.

