OnVousRépond : entretien d’embauche, sorties des résidents en Ehpad, gel hydroalcoolique…

Pour un entretien d’embauche, doit-on être muni d’un masque ? "La règle reste d’abord de privilégier le télétravail, en l’occurrence de réaliser cet entretien plutôt en visioconférence. Lorsque cela n’est pas possible, le masque est obligatoire si le bureau ne permet pas de respecter les distances de sécurité et le nombre de personnes est limité à deux. Dans un espace plus grand, qui permet de respecter les 4 m2, le masque n’est pas nécessaire, mais la distance d’un mètre, oui", rappelle la journaliste Nabila Tabouri sur le plateau du 13 Heures.

Une lourde organisation dans les Ehpad

Autre question qui concerne beaucoup de familles : quand les résidents des Ehpad pourront-ils sortir pour un déjeuner en famille ? "Il faudra encore patienter. Pour l’instant, les résidents ne peuvent sortir que dans le parc ou le jardin de leur établissement. Les familles et les directeurs d’Ehpad veulent plus de souplesse pour le bien-être des personnes âgées, mais aussi parce que la gestion des visites nécessite une lourde organisation", souligne la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT