OnVousRépond : enfants asymptomatiques et hausse des phlébites

En sait-on plus sur le côté asymptomatique des enfants ? "On avait vu à Crépy-en-Valois, un des premiers foyers dans l'Oise, que les lycéens étaient très contaminants mais par contre on attendait les résultats dans les écoles primaires. On les a. L'Institut Pasteur les a donnés et c'est très rassurant. On voit qu'ils sont très peu contaminés et très peu contaminants", explique, sur le plateau du 20 Heures, le médecin Damien Mascret.

Des risques de phlébites accentués

Les malades du Covid-19 ont-ils plus de risque d'avoir une phlébite ? "Les médecins de l'hôpital Lariboisière (Paris) ont fait des études. On a vu qu'il y avait des phlébites profondes et surtout (...) ce qui était ennuyeux c'est que le traitement anticoagulant que l'on donne habituellement était insuffisant. Il fallait taper plus fort, donc il va falloir changer les protocoles", précise le médecin.