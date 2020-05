OnVousRépond : comment la carte du déconfinement fonctionnera-t-elle ?

Quand est-ce que la carte pour le déconfinement sera-t-elle connue ? Sera-t-elle ensuite mise à jour régulièrement ? “Cette carte sera connue jeudi prochain, le 7 mai au soir. Il n’y aura alors plus que deux couleurs : le rouge et le vert. Et c’est cette carte qui fera foi pour le déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai. Une carte qui sera ensuite mise à jour quotidiennement”, explique le journaliste Guillaume Daret sur le plateau du 20 Heures.

Les départements en vert, soit “les zones où la circulation du virus est faible”

Dans la pratique, qu'est-ce qui différenciera un département rouge d’un département vert ? “Il y a deux exemples très concrets. Les collèges ne pourront envisager de rouvrir à partir du 18 mai que dans les zones où la circulation du virus est faible, donc les départements en vert. Il y n'a aussi que dans ces départements-là que vous pourrez potentiellement profiter des parcs et des jardins à partir du 11 mai”, poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT